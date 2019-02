Trump presionó a Sánchez para reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

Estados Unidos avisó al PSOE y a la Unión Europea de que el opositor iba a proclamarse líder interino del país suramericano.

Estados Unidos advirtió al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que Juan Guaidó, al frente de la Asamblea venezolana, iba a proclamarse presidente interino del país suramericano, informa El País.

El diario madrileño señala que posteriormente presionó a España para que rompiese relaciones con el presidente elegido en las urnas, Nicolás Maduro, y reconociesen al diputado del partido Voluntad Popular como nuevo líder del país. Hace dos días, Sánchez dio alas a la oposición al chavismo al calificar como “tirano” al sucesor de Hugo Chávez.

Las presiones de Washington también han sido extensivas a la Unión Europea, como reconoció veladamente en el Congreso el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, pues no especificó que procedían de la Administración estadounidense.

Sin embargo, Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, ya había sido advertido la semana pasada por la diplomacia estadounidense de que se iban a producir “acontecimientos importantes” en Venezuela, que serían apoyados con firmeza por Donald Trump.

No obstante, durante su visita a la capital de Estados Unidos, De Laiglesia no llegó a saber a qué se referían concretamente sus interlocutores, una información proporcionada poco después por la Embajada de su país en Madrid: “Es probable de Guaidó se proclame presidente hoy y nosotros lo vamos a reconocer”, cita en una noticia publicada este viernes El País.

El diario madrileño relata en su exclusiva la cronología de los acontecimientos que llevaron a Juan Guaidó a autoproclamarse líder de Venezuela: un artículo en el que el vicepresidente apoyaba al diputado opositor, una manifestación contra Maduro en Caracas y el rechazo a su Gobierno de los países del Grupo de Lima, muchos regidos por mandatarios conservadores.

El anuncio cogió a Borrell desprevenido, aunque reaccionó con prudencia, mientras que Sánchez en un inicio mantuvo cierto distanciamiento. Sin embargo, el apoyo de varios líderes suramericanos y europeos, así como la actitud beligerante del PP y de Ciudadanos, lo forzaron a tomar parte: España reconocería a Guaidó si Maduro no convocaba elecciones transparentes.

A la espera de la convocatoria electoral, nuestro país reconocerá el lunes a Guaidó, quien se aupó desde una Presidencia hasta otra: en apenas unos días, el líder de la Asamblea ya lo es interinamente del país.

Carmena, sobre Venezuela: "Apoyo que se reconozca a Guaidó, pero es insuficiente"

La alcaldesa de Madrid no entra a valorar las palabras de Pablo Iglesias, pero se desmarca del concepto de militancia, "me recuerda a lo militar, donde se impone la disciplina", y asegura no ver a su ciudad en el "eje de las tres derechas".

alexis romero

La alcadesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este viernes que no tiene "ningún inconveniente" en que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero ha precisado que le parece "insuficiente". En una entrevista en el programa Espejo Público, la regidora ha defendido que los organismos internacionales, "pase lo que pase", deben velar porque no haya "derramamiento de sangre" en la crisis venezolana.

"En Venezuela se está viviendo una dictadura horrorosa, y es imprescindible acabar con esa dictadura. Apoyo sin inconvenientes que se reconozca al señor Guaidó", ha dicho la alcaldesa. Preguntada por si la autoproclamación como presidente de Venezuela por parte del presidente de la Asamblea Nacional del país le parecía un golpe de Estado, Carmena ha contestado que "en absoluto".

El asesor de seguridad de Trump lo deja claro: "Es una oportunidad de negocio, tenemos mucho en juego en Venezuela"

John Bolton, en una entrevista para Fox Business afirma que están en conversaciones con las principales compañías estadounidense para "producir el petróleo en Venezuela". Una posibilidad que, añade el político, "marcaría la diferencia".

El asesor de seguridad del Gobierno de Estados Unidos, John Bolton, ha afirmado en una entrevista a la cadena Fox Business que están en conversaciones con las principales compañías estadounidense para "producir el petróleo en Venezuela". En dicha entrevista, Bolton añadía que la posibilidad de operar desde suelo venezolano "marcaría la diferencia".

Bolton dejó caer también que para que esta situación se haga realidad antes debería producirse el derrocamiento del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. "Es una oportunidad de negocio, tenemos mucho en juego haciendo que esto salga de la manera correcta", llego a decir el político dejando más que claras las intenciones del Ejecutivo de Trump en la zona.

Una postura que ya evidenció con el apoyo inmediato al diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela al que el Departamento de Estado llegó a calificar de "presidente encargado" de Venezuela para "recibir y controlar ciertos activos".

El descuido de Bolton

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos cometía apenas unas horas antes de la entrevista un descuido que ha dado que hablar. Según muestran varias fotografías, tenía escrito en su cuaderno "5.000 tropas a Colombia" durante la rueda de prensa en la que la Casa Blanca anunció sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En una ampliación de dichas fotografías tomadas por diversos medios de comunicación durante la rueda de prensa se aprecian dos inscripciones en el cuaderno de Bolton: la primera reza "Afganistán, bienvenidas las negociaciones" de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice "5.000 tropas a Colombia".

