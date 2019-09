Según la ONU, EE.UU., el Reino Unido y Francia son cómplices en los crímenes de guerra de Yemen

Un informe de 274 páginas enumeró posibles crímenes de guerra cometidos por ambas partes en el conflicto, incluidos ataques aéreos y bombardeos, minas terrestres, “tácticas de asedio”, ataques a hospitales y otra infraestructura vital, arrestos y ejecuciones arbitrarias, tortura y reclutamiento forzado de niños en combate.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó a los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia por su complicidad en presuntos crímenes de guerra en Yemen por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita, advirtiendo que alentar tales crímenes vendiendo armas u otra ayuda también es ilegal.

“Declara que a sabiendas ayuda o ayuda a las partes en conflicto en Yemen en la comisión de violaciones sería responsable de la complicidad en las violaciones relevantes del derecho internacional humanitario”, declaró el Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y Regionales del ACNUR sobre Yemen en un extenso informe publicado en Martes.

Con el número de informes públicos que alegan y a menudo establecen violaciones graves del derecho internacional humanitario, ningún Estado puede alegar que no tiene conocimiento de que tales violaciones se cometan en Yemen.

Los escritores afirmaron haber enviado los nombres de los principales individuos militares y políticos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Yemen y el movimiento Houthi al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para una mayor investigación y posible enjuiciamiento.

El Reino Unido y Francia caen bajo un escrutinio especial como signatarios del Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe la venta de armas si un país cree que se utilizarán para cometer “atrocidades masivas”. Sin embargo, incluso los que no son partes en el TCA pueden enfrentar delitos de responsabilidad de ayudar e incitar crímenes de guerra “ya que después de cinco años de lucha” ya no puede haber excusas para no tomar medidas significativas para abordar “la crisis humanitaria y las violaciones del derecho internacional que tienen lugar en Yemen”.

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido dictaminó en junio que el gobierno “no había hecho ningún intento” de determinar si Arabia Saudita estaba usando sus armas para violar el derecho internacional, y aunque el Secretario de Estado Liam Fox dijo que suspendería las licencias para exportar a la coalición saudita, El Departamento de Comercio Internacional dijo que apelaría el fallo.

En julio, el presidente Donald Trump vetó un proyecto de ley raro respaldado por los dos partidos para terminar con la venta de armas a Arabia Saudita por Estados Unidos, quien se quejó de que “debilitaría la competitividad global de Estados Unidos” y dañaría las relaciones con los aliados. Y el gobierno francés ocultó las ventas de armas de su gente por completo, luego amenazó con arrestar a los periodistas que expusieron las ventas por publicar información confidencial.

El informe de UNHRC también proporcionó una actualización sobre la impactante escala de la crisis humanitaria, revelando que casi una cuarta parte de la población yemení estaba desnutrida a principios de 2019, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, con 230 de 333 distritos en riesgo de hambruna y 24,1 millones de personas que necesitan asistencia simplemente para sobrevivir.

Fuente: News-Front

Fuente: http://www.institutodeestrategia.co...