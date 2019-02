Marga Bujosa: “Las vallas de Ceuta y Melilla son máquinas de guerra”

EL PUEBLO

Marga Bujosa, la mallorquina que hace dos años fue deportada de Camboya tras participar en una manifestación, ha narrado su experiencia en el país asiático así como sus vivencias en la frontera sur española en el libro Mientras tanto escribo para resistir.

Actualmente el único nexo entre Marruecos y Camboya es ella, que asegura en una entrevista que “son parte del mismo ciclo de explotación violenta. He visto esa violencia en la frontera sur, donde las vallas de Ceuta y Melilla son máquinas de guerra. Los africanos no quieren robar el pan de los europeos, tienen la misma situación que los camboyanos que intentan ir a Tailandia”.

En este sentido asegura que la culpa es de los medios de comunicación, por defender un racismo estructural y que la población española no siente. A raíz del Gobierno aceptando a los refugiados del Aquarius, ha empezado a rodar una bola de nieve contra los inmigrantes, donde se les llega a considerar un ejército profesional, lo cual es absurdo”.

Por otra parte, Bujosa recalca que “la frontera tiene un sentido de explotación pura y dura porque no es para nosotros, sino para los otros. Si no explotáramos África y dejáramos que se gobernaran a sí mismos, no tendrían ganas de venir a Europa”.

Sobre su experiencia personal asegura que “no me atraen más los países donde he estado, trabajar en la cooperación fue una opción laboral. No buscaba la aventura ni la excitación, sino conocer otras culturas. Y también participo a nivel mallorquín, aunque aquí no trabajo, lo hago de manera voluntaria”.

