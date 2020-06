La naviera saudí encargada del traslado de armas vuelve a utilizar los puertos españoles

El Bahri Abha, uno de los buques de la naviera pública de ese país, hará una escala el 10 de diciembre en Sagunto (Valencia). Las terminales españolas no figuraban en sus rutas desde mayo pasado. La campaña “La Guerra Empieza Aquí” advierte que podría portar armamento cargado en EEUU, aunque de momento hay un absoluto hermetismo sobre este asunto.

DANILO ALBIN

26 mil toneladas de peso muerto, 220 metros de eslora y un cargamento que nadie conoce. El Bahri Abha, uno de los buques de la naviera pública de Arabia Saudí, romperá con la racha de casi siete meses sin naves de ese régimen pisando costa española. El barco tiene previsto llegar al puerto de Sagunto el próximo 10 de diciembre. Proviene de EEUU, donde se teme que habría cargado material militar.

Hay dos elementos que siempre acompañan a los barcos saudíes: misterio y hermetismo. “No sabría decirle” o “aquí no nos consta” son dos respuestas habituales cuando se trata de obtener información sobre la presencia de los buques de la dictadura árabe en puertos españoles. Se sabe, a cuentagotas, que en distintas ocasiones han cargado armamento y explosivos. Poco más.

“Hermetismo, opacidad, engaños, camuflajes diversos…”, enumera Luis Arbide, portavoz de la comisión La Guerra Empieza Aquí de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados). Este activista conoce muy bien la actividad de los barcos saudíes que trasladan armamentos y explosivos hacia Arabia Saudí. Posteriormente, esos materiales de guerra son utilizados contra la población civil en Yemen.

Tras la campaña de denuncias realizada por colectivos como Ongi Etorri Errefuxiatuak, las naves saudíes optaron por hacer escalas en el cercano puerto de Santander, donde también se han topado con protestas y querellas formuladas por la plataforma Pasaje Seguro.

En mayo pasado se produjo la última escala de un barco saudí en Cantabria. El día 13 de ese mes, el Bahri Yanbu cargó dos contendores de 28 toneladas con explosivos. De allí salió hacia Génova, donde volvió a toparse con movilizaciones de grupos antimilitaristas y defensores de los derechos humanos. En ese contexto, los trabajadores del puerto se negaron incluso a cargar dos generadores eléctricos, factibles de ser destinados a usos militares.

Desde entonces no hubo noticias de buques de Bahri en puertos españoles. De hecho, la naviera no incluía ninguna terminal marítima de este país en sus previsiones para el último semestre de este año. La plataforma Armas Bajo Control –compuesta por Greenpeace, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y FundiPau- señalaba en agosto pasado que el parón se debía a que –al menos durante esos meses– no había materiales de defensa para cargar en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que desde julio de 2018 no se ha concedido ninguna nueva licencia para negocios armamentísticos con esa dictadura, aunque se desconoce si aún están pendientes de ser materializadas exportaciones autorizadas anteriormente. En cualquier caso, el Gobierno en funciones aún no ha aportado el informe sobre las ventas de armas realizadas a lo largo del año pasado, un documento clave para conocer la situación real.

En ese contexto, Bahri Abha ha incluido Sagunto en su ruta de regreso hacia Arabia Saudí tras haber estado en Italia y, seguido, en varios puertos del continente americano. Según la información recogida por Arbide, el buque había hecho una primera parada en Génova, donde estuvo el pasado 9 de octubre –permaneció allí hasta el día 12–. Desde allí se dirigió a Salvador de Bahía, en Brasil, donde arribó el 24 de octubre. Su siguiente puerto fue Veracruz, en México, y de allí pasó por las terminales marítimas estadounidenses de Houston, Savannah, Wilmington, Baltimore… y ahora Sagunto.

En su ruta de regreso a Arabia Saudí volverá a parar en Génova (donde se prevé que arribará el 12, dos días después de pisar Valencia). El 18 arribará al puerto de Alejandría, en Egipto, y un día después estará en Port Said, donde se encuentra el acceso al Canal de Suez. Su llegada a Jeddah (Arabia Saudí) está prevista para el 22 de diciembre.

Mientras tanto, las preguntas se acumulan. ¿Qué material trae encima? ¿Cargará algún tipo de producto militar en Sagunto? De momento no se sabe absolutamente nada. En tal sentido, fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia indicaron que desconocían cualquier información relacionada con este barco. “Los cargueros no suelen adelantar mucho sus previsiones”, señalaron.

Según ha podido comprobar Público, en el documento de escalas previstas en el puerto de Sagunto no figura la llegada del Bahri Abha. “El puerto no da más información que la previsión de llegada. El resto es información comercial que depende de quien gestiona el barco”, añadieron desde la Autoridad Portuaria valenciana. Hace ya algunos meses, este periódico se puso en contacto con la naviera Bahri para conocer sus planes en relación a la “ruta española”. Sin embargo, no hubo respuesta.

Este periódico también ha consultado al grupo Bergé Logistics, que a través de Cantabrian Integrated Logistic Services (CILS) actúa como representante de la naviera saudí en España. De momento no ha habido una respuesta a la información solicitada por Público sobre la escala del barco Bahri Abha en Sagunto.

Ante esta situación, Arbide se inclina por la “cautela y observación” hasta tratar de determinar el motivo de la llegada del barco saudí a Sagunto. “En cualquier caso, mostramos nuestra preocupación por un barco que llegará cargado hasta arriba de armas y explosivos y que atracará en un puerto de tanta significación”, afirmó el portavoz de La Guerra Empieza Aquí. “Aunque no cargue armas aquí –continuó–, nos preocupa que se exponga a la población a un riesgo cierto”.

Público