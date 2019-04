La guitarra de Woody Guthrie, la justicia y el respeto por la verdad

No conozco el personaje de Guthrie ni su música, pero entiendo (o quiero entender) que se trata de una metáfora. Frente a quienes sí sienten el deseo de la aniquilación física, y no metafórica, de los fascistas (o derrotarles puntualmente en las urnas), aquí lo que se propone es la música; es decir, la belleza y la sensibilidad. No como una forma de aniquilar seres humanos, sino como una herramienta capaz de disolver las ideas fascistas y recuperar para el común a las personas que las tienen.

Si me equivoco en mi interpretación, que me corrija quien conozca al autor y lo que se quiere decir. Salut.