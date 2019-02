Jordi Cuixart: "El estado de derecho no está por encima de la democracia"

El presidente de Ómnium Cultural declara en el juicio al ’procés’ que el papel de su organización era el de "movilizar a la sociedad". Niega que hubiera violencia, más allá de la de policías y guardias civiles que intentaron impedir el 1-O.

Público | agencias

"Yo soy un preso político, no soy un político preso". Así de contundente se ha presentado en el juicio al procés el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien este martes ha empezado a declarar ante el Tribunal Supremo, en la séptima jornada del juicio. Cuixart ha asegurado que está en prisión por ser "un activista social" y se ha definido como un independentista con "un sentimiento republicano".

Así, ha reconocido que el papel de Ómnium Cultural en el procés era el de "movilizar a la sociedad", aunque ha querido marcar distancias con sus compañeros de banquillo al afirmar que tanto él como su "compañero" Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, entraron en prisión el 16 de octubre de 2017 "por el hecho de ser activistas sociales y no políticos".

De esa manera, Cuixart ha eludido responder a las preguntas que el fiscal le realizaba relativas a cada una de las decisiones del Govern o el Parlament catalán que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional: "Le mentiría si le dijera que todos fueron suspendidos o no, me consta que suspendió el referéndum pero le mentiría si le dijera esta sí o no porque no tengo suficiente conocimiento", ha añadido.

Cuixart, el único acusado que no ha protestado ante el tribunal por no contar con traducción simultánea del catalán, ha comenzado su declaración explicando el origen y objetivos de la asociación que preside y que cuenta con un "99,9% de socios independentistas".

"Yo mismo soy independentista, tengo un sentimiento republicano y estoy seguro de que aquí no se está juzgando mi sentimiento republicano", ha precisado el líder de Òmnium, que solo va a contestar a la Fiscalía y a las defensas, pero no a la Abogacía del Estado o Vox.

"No lo dude, no se está juzgando eso", le ha respondido el fiscal Jaime Moreno.

El fiscal le ha preguntado más bien por un documento elaborado por Ómnium de la acusación popular y al que la Fiscalía califica de "hoja de ruta" de las acciones que acabaron teniendo lugar en el otoño de 2017. Cuixart lo ha calificado de simple "declaración de intenciones que obedecía a una estrategia en la que se defendía la independencia y aportaba movilización social, para convertir las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario".

Al igual que los otros diez acusados que ya han declarado en semanas anteriores, Cuixart ha negado conocer hasta que se lo enseñó su abogada el documento denominado Enfocats y la agenda Moleskine con anotaciones que le fueron intervenidas en el domicilio del que fuera número 2 del exvicepresident de la Generalitat y también encausado Oriol Junqueras.

El 20-S

Peor lo ha pasado Cuixart cuando el fiscal le ha preguntado por la protesta del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía. El fiscal Jaime Moreno le ha preguntado en su interrogatorio por un tuit que lanzó a las 8.28 horas del 20 de septiembre de 2017 cuando, al poco de conocerse los registros en la diversas consellerías y oficinas de la Generalitat, dijo que el Estado "llegará hasta donde le dejemos".

"Si yo escribo aquí esto es que tengo conocimiento de que el dictador se murió en la cama", ha señalado, pero que la democracia la consiguió la sociedad española, se ganó con las movilizaciones y las manifestaciones y "nadie esta cuestionando en Catalunya que vivir en democracia está en manos de la ciudadanía".

Y ha aseverado, en lo que es una clara respuesta al rey Felipe VI, —quien el pasado día 20 manifestó que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho"— que "el Estado de derecho no está por encima de la Democracia, porque el franquismo también era un Estado de derecho".

Felipe VI dijo que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por en cima del Derecho"

Las palabras del rey coincidieron con las primeras sesiones del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes, pero en ningún momento hizo mención alguna a este asunto.

Cuixart —que ha utilizado la coletilla "hostiá" antes de responder a las cuestiones planteadas por el fiscal Moreno— también ha reconocido que es cierto que desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010 han venido pidiendo a los políticos "españoles y catalanes que escuchen a la ciudadanía en ejercicio de derechos fundamentales". "Y lo seguiremos haciendo, pase lo que pase", ha añadido.

La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación para Cuixart, en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

"Mi prioridad ya no es salir de prisión, sino resolver el conflicto"

En otro orden de cosas, Cuixart ha afirmado que las declaraciones que prestó ante el juez instructor Pablo Llarena estaban condicionadas por su "voluntad de salir de prisión al precio que fuera", aunque su prioridad ya no es librarse de la cárcel sino solucionar el conflicto catalán.

"Mis declaraciones ante el juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera, soy un preso político", ha aclarado Cuixart.

No obstante, el presidente de Òmnium Cultural ha sentenciado que, "después de 550 días en la cárcel", ahora su prioridad ha dejado de ser salir de prisión y lo es resolver el "conflicto político en Cataluña" al tiempo que "denunciar el ataque y la vulneración de los derechos fundamentales en Cataluña y España".

"Entonces estaba condicionado por un impacto emocional muy grande por el ingreso en prisión", se ha justificado Jordi Cuixart, que ha mantenido que está "convencido" de su inocencia.

"La Guardia Civil cerró páginas sin orden judicial, como en Turquía"

Además, Cuixart ha denunciado este martes que en las vísperas del referéndum del 1-O la Guardia Civil clausuraba páginas web en España, sin orden judicial, "como pasa en Turquía".

Cuixart ha aprovechado una pregunta del fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno, sobre la compra de un dominio web de Òmnium Cultural que cree fue utilizado para movilizar a ciudadanos el 1-O, para criticar que antes del 20S y del 1-O se clausuraron "cientos de páginas" sin "ningún tipo de orden judicial.

En ese sentido, ha subrayado que no entiende qué importancia tiene si el dominio de la web de Òmnium fue adquirido en Irlanda, dado que ello no impide "que se cierre la página".

Asimismo, Cuixart ha defendido que los dominios de Òmnium Cultural no han sido utilizados "para nada más que las actividades propias" de la entidad que preside

Público

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusado de rebelión y sedición y para quien Fiscalía y Abogacía del Estado piden 17 y 8 años de prisión, reafirma en el Tribunal Supremo la legitimidad de las manifestaciones del 20 de septiembre de 2017.

Ter García

“Creo que todo el mundo sabe ya que de lo que hablamos es de democracia”, ha afirmado hoy Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, interrogado por el fiscal Jaime Moreno. Cuixart ha sido el primero de los acusados del Procés en declarar en el séptimo día del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, acusado de rebelión por la Fiscalía —que pide para él 17 años de cárcel— y de sedición por parte de la Abogacía General del Estado —que pide ocho años—. Preguntado por el fiscal Jaime Moreno sobre el objeto de Òmnium, la asociación que presidía, ha aprovechado para hacer promoción de esta organización, nacida hace más de 50 años para hacer promoción del catalán como elemento de cohesión de la sociedad catalana.

El interrogatorio a Cuixart, acusado de convocar las manifestaciones ante las cuatro consejerías registradas por la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, ha estado enfocado en cómo esta organización organiza sus campañas.

El fiscal le ha preguntado por un email presuntamente mandado a Marcel Mauri, actual vicepresidente de Òmnium Cultural, en el que hablaba de presupuestos para actividades relacionadas con La Crida per la Democràcia, campaña lanzada por Òmnium Cultural.

“En nuestra historia nos han registrado tres veces”, ha explicado Cuixart, que relató que el juez Llarena ordenó que registraran sus pertenencias y descargaran los más de 35.000 correos electrónicos personales. Cuixart ha pedido ver el correo electrónico al que se refería el fiscal, que ha sido proyectado. “Hostia, pero no lo veo”. Se ha levantado y ha ofrecido traducir el mail al castellano si ampliaban la imagen. “Hay que hacer una campaña más bestia… [...], la Crida por la democracia necesita un enfoque más urgente [...]. Cuando hablo de previsión hablo de reservar 500.000 euros para longanizas…”, ha leído Cuixart. “Cuando digo longanizas hablo de una campaña muy potente de oposición a la celebración del Día de la Hispanidad, pero no se llevó a cabo, como es conocido por todo el mundo”, ha aclarado. “500.000 euros de campaña de defensa de la Junta directiva cuando nos quieran meter en la cárcel —que es lo que pasó—…”.

“Ya prevé que le puedan meter en prisión y habla de reservar 500.000 euros a longanizas… ¿No es esto ampliar la conflictividad en la calle?”, le ha preguntado el fiscal, a lo que Cuixart ha respondido que “querer hacer un tsunami democrático, pues no veo que sea punible”. “Una de los problemas que tenemos que paliar en la sociedad es el porcentaje de gente en riesgo de exclusión social, y estoy seguro que esto se podría solucionar con una sociedad más democrática. Creo que todo el mundo tiene claro ya que estamos hablando de democracia”.

Cuixart ha explicado que Crida per la Democràcia tiene un “presupuesto de ambición” porque respondía a la voluntad de la sociedad catalana de celebrar un referéndum y a la protesta ante la operación Catalunya, y ha apuntado que “cuando pedimos más democracia, la pedimos también para el Estado español”, haciendo referencia a la Ley Mordaza y a las miles de personas sancionadas en sus años tres años y medio en vigor.

“Le escucho con mucho interés —le ha interrumpido el presidente de la sala, Manuel Marchena—, pero expláyese en lo que se le ha preguntado”. Cuixart ha seguido explicando sobre las acciones de Òmnium en cuanto a facilitar consensos que permitieran formar gobierno en Catalunya, mediante reuniones con los distintos partidos. Después, el fiscal le ha preguntado sobre la web de cridaperlademocracia.cat y su lista en WhatsApp.

—¿Cómo funcionaba? —pregunta el fiscal—.

—Pues como las listas de difusión de cualquier partido político o sindicato —ha respondido—.

—¿Sabe usted que el dominio lo registró Oleguer Serra?

—Pues es muy posible, porque es un cargo de Òmnium Cultural.

—Y el registro fue en julio, ¿ya preveían que iba a hacer falta?

—Mire usted, Òmnium hace campañas, pero se programan. La manera que intenta influir en el conjunto de la sociedad catalana… Estos 150 socios y socias que invierten dinero en Òmnium tiene que saber que se hace buen uso de su dinero. Estoy seguro que Crida per la Democràcia se organizó mucho antes de esa fecha.

Después el fiscal le ha preguntado sobre las razones para que el dominio de la web fuera comprado a una empresa de Irlanda. “Yo soy empresario y, en un mundo globalizado, mi actividad principal es la exportación, y en un mundo de libre mercado, por precio, si el técnico de Omnium decidió comprar el dominio en esta empresa sería porque era más competitiva... y compre el dominio donde se compre, se clausuró la página web, sin orden judicial, como pasa en Turquía”, ha respondido el presidente de Òmnium. “Fuera inscrita en Irlanda o donde fuera, no fue impedimento para clausurarla y ponerle el escudito de la Guardia Civil”, ha añadido.

Sobre los hechos del 20 de septiembre, cuando tuvo lugar el registro en la sede del Govern, Cuixart ha invitado a la sala a imaginarse “cómo actuaría la sociedad francesa si se le suspendiera la autonomía financiera”. “Espero que como la catalana, sin violencia pero con determinación. Cuixart se ha referido a la siguiente aplicación del artículo 155 en Catalunya: “El sentimiento de autogobierno de Catalunya va más allá del independentismo y del soberanismo”, ha afirmado, señalando también que tanto él como Jordi Sánchez eran unos auténticos desconocidos en Catalunya hasta que fueron detenidos y llevados a prisión provisional el 16 de octubre de 2017: “Nos hicieron referentes de la sociedad catalana cuando nos metieron en prisión”.

“¿Mandó un tuit desde Òmnium Cultural convocando a manifestaciones ante las cuatro consejerías?”. Ante esta pregunta, Cuixart ha aclarado su distanciamiento con las declaraciones que hizo ante el juez instructor, hechas bajo un “impacto emocional”, priorizando salir de prisión. “Mi prioridad no es ya salir de la cárcel, soy un preso político y estoy convencido de mi inocencia”. Cuixart ha señalado que su prioridad es la resolución del conflicto en el conjunto del Estado español, no solo de Catalunya, además de denunciar la vulneración de las libertades de la sociedad catalana. “No es salir de la cárcel”, ha reiterado.

“El Estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos”, ha leído el fiscal el tuit al que se refería en cuanto a la declaración de Cuixart ante el juez instructor. “¿Ese ‘llegará hasta donde le dejemos’ era un acto de protesta?”, le ha preguntado. “Yo estoy convencido de que los poderes del Estado escuchan a la gente cuando se manifiesta. Cuando escribo ‘vivir en democracia en Catalunya está en nuestras manos’ es porque estoy convencido de que, aunque el dictador se murió en la cama, la democracia se consiguió en las calles. Que el Estado de derecho no está por encima de la democracia, porque el franquismo también era un Estado de derecho. Lo que decimos es que defender la democracia es obligación de la ciudadanía”.

Cuixart ha hecho también referencia al desahucio de Argumosa 11, en Madrid, el pasado 22 de febrero, en el que cientos de ciudadanos acudieron a intentar evitar la ejecución. “Utilizaron sus cuerpos para mostrar su oposición, y el desahucio tuvo lugar y desde el Gobierno dijeron que, en ese caso, la política había llegado tarde. Nosotros aquí estamos hablando de política”, ha concluido.

El fiscal después ha preguntado sobre un tuit del 20 de septiembre en el que se pedía a la gente que no se marcharan, que llegaba “avituallamiento”. “¿Sabía usted que entonces se habían dañado los coches de la Guardia Civil?”, ha preguntado el fiscal. Cuixart ha afirmado que no supo de los coches dañados hasta mucho después, aunque había visto a varios fotoperiodistas subidos sobre ellos. “A mí no me gusta que se rompan las cosas, sean o no mías, y tengo un sentido de lo público muy amplio como para ver que los coches de la Guardia Civil también son de la sociedad catalana”.

Después, la pregunta ha sido sobre los bocadillos que unos mossos d’Esquadra les compraron unos bocadillos para la comitiva judicial. “Si pidieron bocadillos me parece perfecto, por el pasillo podían bajar”.

—¿Le gustó aquel día a usted? ¿está conforme con cómo sucedió? —pregunta el fiscal—.

—Se me juzga por mis hechos no por mis gustos —ha respondido.

Cuixart ha resaltado la actitud no violenta en el 20 de septiembre, y que a él mismo le repulsa la violencia y, de hecho, a las 17 años se hizo insumiso al servicio militar. “La sociedad catalana es una sociedad pacífica”, ha resaltado.

Tras un descanso de media hora, el fiscal ha continuado preguntando sobre la jornada del 1 de octubre, día del referéndum. “¿Sabe usted que la magistrada de la Audiencia Nacional impedía la celebración del referéndum?”, pregunta el fiscal. “Sé que suspenden la ley del referéndum, sí”, responde el presidente de Òmnium. “Y que la magistrada ordenó que se cerraran los colegios electorales y se requisara el material?”, continúa el fiscal. “Nosotros decidimos seguir los derechos fundamentales”, responde Cuixart. “Nosotros, ante este dilema de la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, vamos a actuar, bajo la no violencia, con desobediencia civil, que coge una ley de que considera injusta, como en el caso de los insumisos o la desobediencia civil en Estados Unidos sobre segregación racial”, continúa. “Si no, aún habría segregación en Estados Unidos o las mujeres no podrían votar. La desobediencia civil no va sobre todo el ordenamiento jurídico, sino contra lo que considera injusto y siempre con no violencia”, explica Cuixart. “La única manera que teníamos los ciudadanos de Catalunya de mostrar nuestra disconformidad era ejerciendo el derecho a la manifestación y la desobediencia civil, que esta misma sala dice que es síntoma de buena salud democrática”, ha recordado haciendo referencia a anteriores resoluciones del Supremo.

Cuixart ha continuado comparando la jornada de referéndum con otras acciones de desobediencia civil, como los desahucios, y ha señalado que si los cuerpos de seguridad hubieran tenido más paciencia, se podrían haber ahorrado ejercer la violencia mostrada ese día en los colegios electorales.

“A través de correos está usted mandando a gente a determinados colegios”, continúa el fiscal. “Con 99 retuits que creo que hay sería presuntuoso suponer que yo puedo dirigir al pueblo, los catalanes no somos ovejas”, responde Cuixart, que también ha aprovechado para recordar la causa contra 17 policías por uso desproporcionado de la violencia en la jornada de referéndum. “Creo que se ha mostrado de manera muy clara que la actitud de la sociedad catalana fue pacífica” sigue Cuixart. “Digo cul a terra, que es culo al suelo, y resistencia pacífica, en colegios donde ya había habido violencia por parte de la policía”. Después el fiscal ha hecho proyectar otro tuit retuiteado por Òmnium Cultural en el que se piden refuerzos para proteger un colegio electoral.

“La parte bonita de todo esto es que 2 millones y medio de personas se solidarizan unos con los otros para participar en un referéndum”, declara Cuixart. “Deberíamos estar todos orgullosos porque es el ejercicio más grande de desobediencia civil que se ha dado en Europa”. Sobre la violencia de ese día, afirma que no podían imaginar una cent´sima parte de la que hubo, pero en referencia a la ejercida por la policía, bajo gritos de “a por ellos”. “¿A por ellos? ¿a por quién? a por los ciudadanos?”. El fiscal ha continuado preguntando a Cuixart si este fue consciente de los daños físicos sufridos por los agentes de policía, a lo que ha respondido que lo que le consta es que hubo más de mil heridos y también un centenar de policías lesionados. “Y fue efecto de la virulencia con la que atacaron”.

Cuixart ha señalado que ya ha lamentado en varias ocasiones si alguien se saltó la disciplina no violenta y ha pedido ver las imágenes en concreto. También ha hecho referencia al uso de balas de goma por parte de la policía, que causó que una personal, Roger Español, perdiera un ojo a causa del impacto de una de ellas, a pesar de que el uso de este tipo de armamento está prohibido en Catalunya.

—¿Sabe si siete policías fueron lesionados? —pregunta el fiscal—

—Yo sé que 17 policías están imputados por la violencia ejercida ese día.

—¿Hubo violencia ese día?

—Por parte de la policía sí.

—¿Y de los manifestantes?

—Hubo un ejercicio de derechos fundamentales.

—Hubo un ejercicio de derechos fundamentales.