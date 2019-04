El gobierno español aprueba un gasto militar de 4.300 millones para construir fragatas

Dos cosas:

1. Si viviésemos en democracia real (como no es el caso), los presupuestos deberían de ser participativos: en el sentido de que se debería consultar a la gente sobre las necesidades prioritarias a cubrir con los presupuestos disponibles y distribuirlos acordemente a su decisión.

Casi con toda seguridad de que para gasto militar se dedicaría muy poco o quizá nada, porque ese bien pudiera ser el sentir mayoritario.

Por ese procedimiento y dando la palabra en asambleas a "Propuestas Políticas para la Construcción del Futuro" realmente inteligentes, el futuro que podríamos llegar a crear sería algo realmente digno de ser vivido por la humanidad, por contraposición a todo lo pasado hasta el mismísimo presente.

2. El cambio climático tal y como sin duda alguna por mi parte lo entendéis (en el sentido de “calentamiento global antropocéntrico"), no es más que una falacia; una auténtica mentira para creyentes con diversos fines que, por prolijos, no voy a detallar aquí.

Lo que se está dando es todo lo contrario, tal y como la climatología de estos últimos tiempos está demostrando de forma fehaciente. Y este recrudecimiento del frío, erupciones volcánicas, ciclones y demás, no son debidas a la tesis que en esta web sostenéis, sino que lo son por el universo electromagnético en que vivimos y la bajada de actividad solar ˗y son ambos conceptos los que influyen en esas actividades climatológicas y volcánicas- que, según preconizan otros científicos a los que veo que no se atiende por vosotros, muy probablemente se van a acentuar acarreando otra nueva era glacial para el planeta. Si mentís con la finalidad de no alarmar con la verdad, a mí no me vale esa mentira. Se podría hacer mucho a fin de prepararnos para ese posible evento, que no sean cada vez más guerras de todo tipo para eliminar masa humana y al tiempo hacer con la guerra quizás el más grande negocio de todos.

En base a lo expuesto a mí se me da que se le esta confiriendo por vosotros un enorme poder destructivo a la actividad industrial humana (que sin duda lo tiene por la maldita contaminación que genera el capitalismo salvaje con muchos transportes innecesarios de productos refinados basura para la salud, sus agrotóxicos, pesticidas, vertidos incontrolados, fumigaciones aéreas de sustancias tóxicas, etc. con que contaminan el aire, la tierra y sus acuíferos, ríos y océanos). Lo que antes era el calentamiento global, como ya es más difícil hacerlo colar como tal, ahora nos lo vendéis como cambio climático antropocéntrico. Dejad de mentir y revisad lo que dicen otros más veraces, con datos científicos en la mano.

Y ahora me voy a dormir, ya que estoy agotado y para un simple comentario, ya estuvo bien.