"""‘Somos los nuevos enemigos del estado’: El espionaje a activistas y periodistas en México."""

Reconozco que no he leído la noticia.

Es más que obvio que se espía, persigue, acosa y se trata de amordazar como sea a periodistas libres y a activistas que busquen la LIBERTAD POLÍTICA COLECTIVA o simplemente que tengan ética y sean honrados, pues como es bien sabido este régimen no admite ni puede convivir con la ética, la honradez ni tampoco (obviamente) con la libertad política colectiva, etc., etc., etc.

Ya hay que ser muy estúpido o un ignorante de baba para no saberse todo esto, tan elemental y básico.