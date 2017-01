Queridos Reyes Magos: Traedme mucha policía.

Carlos Hernández

La frase se repite machaconamente en cada informativo de radio y televisión: “Cuanta más policía haya, mucho mejor”. Quienes la pronuncian no son dirigentes conservadores ni responsables del ministerio del Interior; son ciudadanos de a pie que reaccionan con satisfacción ante las extremas medidas de seguridad adoptadas en estas fiestas navideñas y cuyo clímax policial tendrá lugar durante las innumerables cabalgatas de Reyes que recorrerán nuestro país.

Son muchos, hoy por hoy una mayoría social, los españolitos que desean… que exigen ver a su alrededor un ejército de agentes uniformados y armados hasta los dientes. Es un sentimiento lógico, comprensible y hasta sensato, ya que todo indica que la despreciable oleada de atentados indiscriminados cometidos por islamistas radicales no ha hecho sino empezar.

Sin embargo, detrás de esta amenaza permanente que se ha instalado en nuestras vidas, se oculta un riesgo aún mayor que no proviene, precisamente, de esos fanáticos barbudos que hoy enarbolan la bandera del ISIS.

Es obvio que debemos protegernos, aunque no solo con medidas de fuerza, de un enemigo real y letal como es el terrorismo islamista. Tan obvio como que no pocos dirigentes nacionales y mundiales están aprovechando este terrible fenómeno para alcanzar otros fines. Nada da más réditos políticos que el miedo. Un pueblo atemorizado se traga todo lo que llegue desde arriba, si con ello cree que va a poder disfrutar de una mayor seguridad. La corrupción, la mala gestión, hasta la economía pasa a un segundo plano. Todo vale cuando reina el miedo. Ya lo estamos viendo, cada día, cuando nuestros gobernantes violan las leyes que hemos construido entre todos y lo único que reciben a cambio es el aplauso de sus ciudadanos.

La pasada Nochevieja, la policía alemana de la ciudad de Colonia realizó identificaciones, cacheos y detenciones de personas cuyo único factor de sospecha era el color de su piel. No se trató de un hecho novedoso ni excepcional en esta Europa asustada, pero sí resultó llamativo por la magnitud del mismo. Cerca de 2.000 hombres y mujeres de rasgos árabes o subsaharianos pasaron por controles que no afectaban a quienes tuvieron la suerte de nacer blanquitos, rubios y con los ojos azules. La actuación ha recibido muchos más halagos que críticas porque no hubo atentados y, además, se redujo al mínimo la dramática cifra de abusos sexuales del pasado año. Al final, todos contentos y obviando el pequeño detalle de que la operación policial supuso una flagrante vulneración de la Constitución alemana.

Los responsables de organizaciones como Amnistía Internacional alertan de que este tipo de hechos son cada vez más frecuentes. El miedo, siempre el miedo, al terrorismo o a la delincuencia se convierte en la excusa perfecta para saltarse nuestras propias leyes y violar los derechos humanos. El mejor ejemplo a nivel europeo es el incumplimiento sistemático de las resoluciones de la ONU y de la propia legislación europea en materia de asilo político que ha condenado a la miseria y a la muerte a cientos de miles de refugiados. En España hemos llegado a crear nuestros pequeños guantánamos: esas islas de impunidad llamadas CIES donde la Constitución es papel mojado.

Lo más preocupante no es solo que estas cosas estén ocurriendo, sino que cuenten con el apoyo activo o pasivo de una parte importante, yo diría que muy mayoritaria, de la sociedad occidental. De no ser así, ¿cómo habría podido ganar Trump las elecciones en Estados Unidos? Los votantes apoyaron masivamente a un hombre que les prometía segregar al diferente; una segregación que obligaría a inscribirse en un censo especial a quienes practican una religión determinada. Los estadounidenses sabían que eso era lo mismo que Hitler hizo en los años 30; lo sabían y aún así votaron a Trump.

Aún no es tarde para corregir el rumbo pero, es verdad, que cada día que pasa resultará más difícil girar el timón que nos lleva hacia el totalitarismo. Los partidos tradicionales, y también algunos de los nuevos, están cayendo en la tentación de enfrentarse al auge de la extrema derecha copiando sus mismas recetas.

Los medios de comunicación también tenemos una enorme responsabilidad en este momento crucial de nuestra historia. Hay que huir del informativo espectáculo que solo contribuye a generar miedo y volver a un periodismo responsable que aporte datos, contexto y claves.

Frente a la xenofobia, el racismo y el relato tergiversado de los hechos que imparten los Trump, Le Pen o Wilders solo cabe un enfrentamiento dialéctico claro y rotundo. Ahora, más que nunca, hace falta pedagogía para no dejarnos llevar por la demagogia, las falsedades y el discurso populista (esto sí es populismo) del nuevo fascismo que tanto está calando en nuestra sociedad.

Fue, de hecho, el comentario del hijo de una amiga mía el que me impulsó a escribir estas líneas; unos días atrás, cuando le dije que yo tenía amigos árabes, me contestó: “¿Y no llevan pistola?”. Las palabras inocentes del pequeño eran solo un reflejo más de la espiral de miedo, ignorancia e intolerancia en la que nos estamos metiendo. Si no hacemos algo, los niños acabarán pidiendo en sus cartas a los Reyes Magos más muros, más concertinas y más policía.

El Diario