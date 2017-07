Orgullo neocapitalista

Siempre he considerado un bobo a este tipo,pero en este caso tiene razón.Que las fuerzas revoluciuonarias se convierten de la heterodoxia a la ortodoxia por la gracia del Estado y de las fuerzas que quieren mantener el statu quo a toda costa es algo que podemos constatar en casi todos los ambitos de la vida.Ahora no es revolucionario no tener niños,como decian hace unos años,que parecia que habia que divertirse a toda costa sin pensar en nadie,sino solo en ti mismo.Lo revolucionario hoy es tener niños y sin embargo los apostoles de la revolución dicen que eso es patriarcal,que explota a la mujer.Los ecologistas que es algo contra la naturaleza,que metemos a un consumidor mas en el mundo,y asi.Vean la teoria sueca del amor,este documental explica a la perfeccion hacia donde quieren llevar las élites a la sociedad,a una granja de seres humanos que ya no saben que son seres humanos,ya no son capaces de estar con sus iguales,no tienen la capacidad de soportar los embates de la vida,los errores del otro y solo saben vivir solos para el trabajo y consumiendo hasta sus ultimos dias,que mueren solos sin que nadie los reclame.Esto es lo que han conseguido las "revoluciones" de finales del siglo XX.