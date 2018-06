Los jóvenes que repoblaron Fraguas, condenados a prisión y a pagar la demolición del pueblo

La Justicia castiga con penas de cárcel a los seis activistas procesados por ocupar, rehabilitar y repoblar la aldea abandonada de Fraguas, situada en la Sierra Norte de Guadalajara, y les obliga a costear la demolición y a abonar más de 16.000 euros en concepto de multa.

S. Jiménez

GUADALAJARA.- El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha condenado a los jóvenes repobladores de Fraguas, acusados de ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado, a un año y medio de prisión y una multa de 2.160 euros cada uno, por un delito contra la ordenación del territorio.

Así lo recoge la sentencia en la que también se les condena a una multa de tres meses a razón de seis euros de cuota diaria, lo que asciende a 540 euros por un delito de usurpación. Asimismo se les condena a abonar, en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Comunidades, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones, así como la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.

Importes que de no hacerse efectivos por parte de los condenados ‑recoge la sentencia‑ se traducirían en un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas, alrededor de siete meses de prisión.

Isaac Alcázar, Isabel Turina, Gonzalo Aracil, Milagros Aguilera, Daniel Gómez y Javier Pablo Ruggiero son los integrantes de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte que han sido condenados por trabajar en la rehabilitación de este antiguo núcleo poblacional desde hace cinco años. Un lugar que fue abandonado tras la expropiación forzosa sufrida por sus vecinos en el año 1968, y que hasta la llegada de estos ’okupas’ había permanecido abandonado y en ruinas.

La sentencia, que no es firme al caber recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, considera acreditada la ocupación de la finca en la que los acusados se establecieron en la primavera de 2013 y que han ocupado durante determinados periodos de tiempo, siguiendo en la misma dos de ellos.

Un fallo en el que se indica que Fraguas se encuentra en un monte de utilidad pública que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte, cuyo suelo es rústico no urbanizable de especial protección. Asimismo, incide en que los repobladores sabían que no tenían autorización administrativa y que las obras que estaban realizando no eran autorizables, pese a lo cual llevaron a cabo tareas de reconstrucción de edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes, instalaciones y acopio de materiales y efectos.

Argumentos que fueron esgrimidos por parte de la acusación particular, ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que finalmente rebajaba la petición de cárcel para los seis jóvenes encausados por la ocupación, rehabilitación y repoblación de Fraguas sin autorización.

Cabe recordar que en un principio se solicitaba una pena de 4 años y 4 meses para cada uno de los acusados, aunque finalmente en sus conclusiones se rebajaba a 2 años al retirar la acusación el delito de daños contra el medio ambiente. De este modo se abría la posibilidad de que los acusados no fueran a prisión.

También desde la Fiscalía se consideraban probados los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio, puesto que conocían el carácter "ilícito" de la ocupación que llevaban a cabo y que "por muy loables que fueran sus objetivos" no podían "arrogarse el uso de un espacio público con carácter particular".

Una petición de condena que finalmente se ve reducida a año y medio en la sentencia conocida este viernes, y en la cual también se les condena al pago de las costas.

Una sentencia que no han podido evitar las más de 73.000 firmas de apoyo a los procesados y a su proyecto de reconstrucción, y contra la posible condena de cárcel que la semana pasada se entregaban en la Delegación de la Junta en Guadalajara.

NUMEROSOS MENSAJES DE APOYO

Tras conocerse la sentencia condenatoria, han sido numerosas las muestras de apoyo recibidas por los repobladores de Fraguas a través de las redes sociales.

Entre ellas las de Ecologistas en Acción de Guadalajara, colectivo que ha expresado a través de las redes su "total apoyo al trabajo realizado por los pobladores de Fraguas". Asimismo rechazan la sentencia, la cual consideran "injusta".

Apoyo que también han recibido desde las Juventudes Comunistas, que en su perfil guadalajareño de Twitter han manifestado su "repulsa" a esta condena y trasladado todo su apoyo a los componentes de Fraguas Revive.

Por su parte, desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha subrayan que el "único delito" de estos jóvenes, a los que se ha condenado a un año y seis meses de prisión y 16.380 euros de multa "ha sido repoblar tierras abandonadas para buscarse un modo de vida alternativo".

También se ha pronunciado al respecto su coordinador regional, Juan Ramón Crespo, para quien con esta sentencia se demuestra que "el Gobierno de Castilla-La Mancha reprime con prisión la repoblación". Asimismo trasladaba a los repobladores de Fraguas "toda la solidaridad" de Izquierda Unida Castilla-La Mancha y les recordaba que pueden contar con ellos, puesto que "la lucha sigue".

El diputado regional y portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha calificado por su parte esta sentencia como una "vergüenza", al tiempo que ha trasladado a los jóvenes condenados todo su apoyo "frente a la represión del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Fuente: https://www.periodicoclm.es/articul...