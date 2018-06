Los fusilaron y les destrozaron la cara a golpes

Los fusilaron y después, para que no los reconocieran o para certificar que estaban muertos, les destrozaron la cara a golpes. Los asesinos no contaban con que, cerca del lugar, recogiendo leña, estaba Celestino García García, que sin quererlo se convertió en el testigo clave de una historia que hoy, 3 de junio de 2018 llega al principio de su fin. Celestino recordó nítidamente durante más de setenta años la dantesca escena y cómo, minutos después de las balas, uno de los asesinos paró junto a una mujer que ordeñaba y le pidió leche. Ella le dijo "tienes las botas manchadas de sangre" y él respondió "vengo de matar unos carneros". Era noviembre de 1937 (un día sin concretar entre el 6 y el 9 de noviembre, de hecho) y los muertos no eran carneros, eran vecinos de las cuencas mineras, casi todos del concejo de Aller, que quedaron tirados en el monte. Solos, muertos, con las caras destrozadas. Se encargó de enterrarlos un hermano de Celestino, poco más se podía hacer en plena guerra, en pleno asedio.

Décadas después, muchas, muchas décadas después fue fácil encontrar el lugar, Celestino se lo sabía de memoria. Es el lugar conocido como Parasimón, en la carretera del Puerto de Pajares, en el concejo de Lena. Se encontró el lugar y la familia Naves Cienfuegos, una de las impulsoras de la exhumación de estos días, quieren pensar que allí se encontrará también el cuerpo de su abuelo Luis Cienfuegos*, que era el Jefe de la Policía Local de Aller. No buscan más que dignificar la memoria de su antepasado y resolver una incógnita que su madre, la hija del asesinado, nunca pudo hacer. Uno de los nietos de Cienfuegos me dijo hace ya unos años: "Sólo una vez la escuché decir a mi madre que le gustaría saber dónde estaba su padre. Para mi es suficiente”. Hoy los Naves Cienfuegos miran con detenimiento y en silencio los trabajos silenciosos del equipo de arqueólogos.

En Lena hay 26 fosas comunes y 500 enterrados. En Parasimón entre ayer y hoy han exhumado 12, calculan que puede haber diez personas más en otro enterramiento en la misma zona, pero quién sabe, si de mano, en este iban a buscar 9 y ya van por 12...

La foto es de las 11:11 de la mañana de hoy, 3 de junio de 2018. Me la manda Elena Ruidíaz, compañera de TPA Noticias destinada en la exhumación. Solo me pone tres palabras: "Pelos de punta".

*Luis Cienfuegos era padre de cinco hijos, natural de Parana (Lena) y residente en Santibañez de Murias (Aller). Hay documentos que lo identifican como militante de Izquierda Republicana, miembro de la Federación de trabajadores de la Tierra (UGT). En la guerra entró en el Batallón de milicias de la República nº 226 "Manuel Llaneza" y al ser dado de baja pasa a desempeñar el trabajo de empleado de Arbitrios en el Ayuntamiento de Aller.

PD: Los habrá que digan que esto es reabrir heridas, pero qué queréis que os diga, yo creo que es cerrarlas. España es, solo detrás de Camboya, el país del mundo con más fosas comunes con cuerpos sin identificar. Y el tiempo corre en nuestra contra. Los Celestinos que nos dan las claves, se nos están yendo...

