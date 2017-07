Desgraciadamente no solamente es que permitan casi todo este tipo de salvajadas de borrachos, alcohólicos, descerebrados haciendo el cafre, dando gritos a todas horas, etc., etc., etc.; no, no solamente permiten eso, sino que además están encantados de tener a este tipo de víctimas, que acaban siendo auténticos ignorantes, imbéciles y pobres personas que no dan ningún tipo de preocupación a LAS MAFIAS DEL ESTATALISMO, A LAS MAFIAS CORRUPTORAS DEL ESTADO A SUS CLOACAS, A LOS CORRUPTOS QUE ANDAN POR LAS INSTITUCIONES "públicas", ETC., ETC., ETC.

Es así de desgraciado y de criminal este asunto de alcoholismo fomentado para la juventud.