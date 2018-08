La banca obtiene un botín de 24.000 millones al año por comisiones

Por Kaos. Laboral y Economía

Los bancos españoles ingresan casi la tercera parte de su margen bruto en concepto de comisiones. Sólo en 2017 los bancos facturaron la estratosférica cifra de 24.054 millones de euros en concepto de comisiones, de acuerdo con los informes de la Asociación Española de Banca y la CECA.

No sólo no pagan por el dinero que no es suyo –y con el que negocian a través de préstamos, inversiones o especulación de todo tipo– sino que el cobro de comisiones se ha convertido en una rentabilísima e inagotable fuente de ingresos para la banca. Un robo legal a gran escala gracias a una normativa, elaborada por los serviles gobiernos de turno, que les permite blanquear esta gran estafa.

¿Se imaginan lo que supondría nacionalizar la banca, acabar con el robo generalizado que supone su negocio y poner sus enormes recursos al servicio de las necesidades de la mayoría social?

La banca cobra 24.000 millones al año de comisiones

Las comisiones son un dolor de cabeza inesperado que acusan muchos ciudadanos, pero para la banca banca son el medio para ingresar un pastizal de dinero, aunque sea por medio de conceptos inexplicables.

Las comisiones forman parte de la espina dorsal del negocio de los bancos: según cifras de marzo, el 28,3% del margen bruto de las principales entidades proviene de las distintas tarifas que aplican.

Los bancos tienen carta blanca para fijar comisiones

Aunque algunas comisiones rocen lo inverosímil, muchos ciudadanos las siguen pagando. Incluso habiendo cada vez más cuentas sin comisiones, incluso para aquellos clientes que no pueden o no quieren vincularse.

Apostar por la educación financiera del cliente es la mejor arma para luchar contra estas comisiones, afirman desde el comparador de productos financieros HelpMyCash.com, ya que la normativa actual da carta blanca a los bancos para que fijen las comisiones que quieran en la mayoría de los productos.

De hecho, la normativa sólo define dos limitaciones: “Solo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos”.

Los ciudadanos premian a los bancos sin comisiones

No es de extrañar que los bancos que eliminan sus comisiones suelen tener mejores rendimientos, ni que las entidades financieras mejor calificadas por los españoles sean las que no cobran comisiones.

Y es que algunas de las comisiones de los bancos son tan disparatadas que, incluso, se han vuelto virales gracias a Internet.

Muchos ciudadanos recuerdan, por ejemplo, cuando el Santander intentó cobrar 10 euros a un vecino de Lérida por ingresar 10 euros por ventanilla y especificar un concepto.

