Israel: La objetora de conciencia Noa Gur Golan en prisión

La objetora de conciencia Noa Gur Golan, de 19 años, fue sentenciada a 30 días de prisión militar por su negativa a servir en el ejército. Ella ya ha pasado 14 días tras las rejas por rehusarse a alistarse.

Cuando su sentencia termine, Gur-Golan se negará de nuevo y probablemente será sentenciada a prisión nuevamente.

Gur-Golan publicó un post en los medios de comunicación social, en el que escribió: "Voy a volver a la prisión militar mañana con sentimientos encontrados. ¿Honestamente? Es difícil volver. Me siento de manos cruzadas en la cárcel, muchas horas sin hacer nada en la celda. Pero cuando pienso en la verdadera razón de mi negativa, me lleno de fuerza para mantener la lucha. Mi lucha personal es vivir y contribuir a la sociedad de acuerdo a mi conciencia, -la lucha por la paz, por la verdadera seguridad y libertad para todos los que viven aquí- israelíes y palestinos. Tengo fe en los seres humanos y no en las armas. Sé que hay otras maneras.

Fuente: Internacional de Resistentes a la Guerra

Photo: Edo Rimon / Mesarvot

