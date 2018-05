Helena Maleno acusa a la policía española de haber realizado “durísimos” informes inculpatorios contra ella

“Se me pusieron los vellos de punta cuando el Gobierno negó la existencia de los informes, durísimos y terribles, que ha enviado la Policía española a Marruecos, informes terribles y durísimos, llenos de falsedades, por los que he sido interrogada en Marruecos. Yo tengo los informes, los he visto y también mis abogadas”,

¿Quién miente: el ministro Juan Ignacio Zoido o la activista Helena Maleno? Sus versiones sobre el papel jugado por la Policía española en los apuros judiciales de Maleno en Marruecos son diametralmente opuestas.

El ministro dice que jamás la Policía emitió informe alguno que vinculara a la activista “con nada”, pero ella sostiene, y así lo ha reiterado hoy en una visita al Parlamento andaluz, que tiene y ha visto tales informes.

Helena Maleno, miembro de la organización de defensa de inmigrantes Caminando Fronteras, acusada por asociación de malhechores y de favorecer la inmigración irregular en Marruecos, ha declarado hoy que “negar la tortura a la que me están sometiendo es una forma de tortura”.

La activista almeriense, que ha mantenido una reunión con representantes de Podemos e IU en el Parlamento andaluz, ha criticado en estos términos la negativa del Gobierno central a reconocer que la investigación judicial sobre su caso está basada en un expediente “enviado” por la Policía española, informa Efe.

El pasado 10 de abril, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido dijo solemnemente en el Senado que “ni a Marruecos ni a las autoridades marroquíes la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada. Ni uno ni cuatro”.

Maleno, en cambio, ha reprochado al ministro que niegue lo evidente: “Se me pusieron los vellos de punta cuando el Gobierno negó la existencia de los informes, durísimos y terribles, que ha enviado la Policía española a Marruecos, informes terribles y durísimos, llenos de falsedades, por los que he sido interrogada en Marruecos. Yo tengo los informes, los he visto y también mis abogadas”, ha manifestado a los periodistas.

Haciéndose eco de la denuncia de Maleno, la senadora de Podemos Maribel Mora se ha andado por las ramas: “O tenemos un ministro que no se entera de lo que hace su Policía o directamente miente en sede parlamentaria”.

Por su parte, el coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha insistido en que todos los diputados andaluces “seamos portavoces de amplios y crecientes sectores de la sociedad andaluza”, por lo cual no que querido anunciar ninguna iniciativa concreta: hay que evitar, ha dicho, patrimonializar la causa “.

En diciembre pasado, 70 entidades firmaron un manifiesto en apoyo de Maleno al que también se sumaron los diputados de Unidos Podemos.

La activista opina que “negar la tortura a la que estoy siendo sometida es una forma de tortura” y ha detallado que la instrucción judicial en Marruecos ha terminado y espera que el caso se archive, tal y como se cerró en la Audiencia Nacional por considerar que las actividades “no son constitutivas de delito”, ha agregado.

Miembro de la organización de defensa de inmigrantes Caminando Fronteras, esta almeriense de 47 años que ha vivido los últimos dieciséis en Tánger ha admitido que la espera está siendo “muy dura”, pero se ha mostrado convencida de que ganarán, “porque al final la vida siempre gana”.

A su juicio, el derecho a la vida “no puede estar nunca por encima del control migratorio”, algo que -según ella- han entendido los distintos pueblos del territorio español, entre ellos el andaluz, del que ha dicho que está teniendo una “altura democrática que no está teniendo” el Gobierno español.

También ha denunciado la “criminalización” de la solidaridad y de las personas que defienden el derecho a la vida, unas 45 en Europa, y se ha referido a un informe de la ONU en el que se recoge que la UE “no está cumpliendo” con la labor de asilo y refugio que es una “prioridad democrática”.

(Fuente: andaluces diario)

Tomado de Kaosenlared