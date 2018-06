España es el país de la UE con mayor número de policías por habitante (gráficos)

Además de copiar la información gráfica (ver abajo), añadimos estos comentarios tomados de la web Menéame, en la que se estaba debatiendo sobre la cuestión, que nos resultan muy ilustrativos. Nota de Tortuga.

#6 Anda que no habré puesto ese enlace de la Wikipedia en comentarios, para explicar por qué en España sobran policías. Ahora el análisis político del tema:

Hay dos razones para tener un número de policías tan elevado. Uno es el tener una tasa de delincuencia elevada (la secuencia correcta es delincuencia elevada —> contratar más policías para perseguirlos, lo de la supuesta prevención es un cuento oriental). Dado que la delincuencia en España no es especialmente elevada, sino más bien lo contrario, este no es el caso.

La otra razón es. . . control social. Las dictaduras tienen mayores números de fuerzas policiales, por razones obvias.

#6 Ante eso cabe la pregunta de siempre: ¿es la tasa de policía lógica con la baja tasa de delincuencia que hay o es ésta precisamente tan baja por tener tanto policía? Yo creo que es la segunda opción

#10 Coñe, que ya lo he explicado. La policía nunca puede "prevenir" la mayoría de crímenes, al menos hasta que inventen la bola de cristal que funcione. No se puede prevenir de ninguna manera que un chalado agarre un cuchillo y salga a apuñalar al primero que se cruce. Lo único que se puede hacer es reaccionar rápido para que la cosa no sea demasiado grave. Pero para entonces el delito inicial ya se ha cometido, claro, así que no se ha prevenido nada.

Al contrario, el tener un mayor número de policías puede aumentar la tasa de delincuencia. ¿Cómo? Supongamos la siguiente situación: vas andando hacia tu casa, un sábado noche a las 5 de la madrugada, y te vas fumando un porro. Tecnicamente es ilegal, claro, pero no es un delito violento, no pones a nadie en peligro y nadie con quién te cruces te va a denunciar. Excepto si te cruzas con algún policía, que tiene que justificar su sueldo añadiendo tu "delito" a la estadística, aumentando de hecho la sensación de inseguridad del público el leer las estadísticas.

Por otro lado, si el tener mayor número de policías hiciese bajar la delincuencia, hay países con un número aún mayor de fuerza policial. Y resulta que la mayoría de esos países tienen mayores tasas de delincuencia que España. Tu argumento queda rebatido entonces por ambos lados.

Cada cual que saque sus conclusiones.

Número de policías por cada 100,000 personas

