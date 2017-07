El circo sionista en la UNESCO al descubierto gracias a la embajadora de Cuba

Agustin Velloso

​Acabo de recibir este vídeo de un palestino​ ​ y os lo envío por si considerá​is​ ​oportuno difundirlo​.

Se trata de la sesión del pasado viernes de la UNESCO sobre la Lista de Patrimonio en Peligro, que incluye la ciudad vieja de Hebrón.

Vídeo:

En el vídeo se ve que el embajador de Israel Carmel Shama Hacohen se saca de la chistera el habitual conejo blanco que en el circo sionista consiste en pedir un minuto de silencio por el Holocausto, las víctimas judías del ’terrorismo’, etc.

A los que no conocen la especialidad circense sionista, les diré que aunque el truco es muy viejo, los únicos que pican son los adultos, al contrario que en el circo normal, en el que la chiquillería se levanta de la emoción mientras los papás sacan el móvil para leer el wasap o hacer fotos de recuerdo.

Yo he visto el truco varias veces, pero no para comprobar dónde está escondido el conejo, sino para comprobar si alguien se queda sentado (aparte de yo mismo, claro está).

Recuerdo ahora concretamente una actuación en el salón de actos del Instituto de la Juventud de la c/ Ortega y Gasset nº 71, de Madrid hace muchos años. Visto desde la calle el local no se parece a un circo, pero eso es parte del truco. Tampoco otros institutos, embajadas, instituciones, ONGs, centros de enseñanza, etc.

Una vez dentro, aunque uno lea el programa del acto permanece en ascuas porque el embajador no aparece como payaso en el programa, sino que figura como un conferenciante más entre otros o como participante en la mesa redonda, cada organizador diseña su espectáculo a su manera.

El acto era sobre la actualidad del conflicto palestino y estaban en la mesa organizaciones bien conocidas como Amnistía Internacional y Jóvenes contra la Intolerancia (hoy día Movimiento contra la Intolerancia, lo que da una idea del tiempo que ha transcurrido), además de un periodista y alguna otra persona que no recuerdo. No había terminado la presidencia de dar las buenas tardes para marcar el comienzo del acto, cuando el payaso saca su chistera y dice: "antes de comenzar pido un minuto de silencio por las víctimas del Holocausto".

Con la audiencia en pleno (menos uno) y la presidencia (formada supuestamente por gente leída e informada) casi levitando en compungido silencio, el único que sonreía era el payaso y con buen motivo: se había metido al público en el bolsillo sin ni siquiera haber tenido que hacer la primera pirueta, la de "El Proceso de Paz", menos aún la segunda, la de "no tenemos interlocutor", ni la tercera, la de "todos estamos en contra del terrorismo".

A ver quién era el guapo que tras haberse dolido e incluso arrepentido de pie en público por el Holocausto, tenía arrestos para decirle al payaso a la cara lo que le dijo la embajadora cubana en la sesión de la UNESCO que se escucha en el vídeo.

No leo árabe y no sé si el texto que aparece en la pantalla al principio del vídeo explica la situación que se produce en la reunión, pero a continuación se ve al embajador, que habla en inglés, aunque se escucha solamente desde "por favor, guarden un minuto de silencio en pie con nosotros". ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros si sólo habla él? El truco, pues, tiene variaciones sobre un mismo tema.

Se levanta luego el sionista, pero el vídeo se corta hasta que vuelve la imagen y se escucha a la presidencia: "la palabra es para Cuba", cuya embajadora Dulce Buergo Rodríguez protesta en castellano vehemente y con toda razón la manipulación.

Cosecha además una sonora ronda de aplausos y un nuevo minuto de silencio para las víctimas palestinas, a la vez que inaugura de forma extraordinaria un nuevo tipo de spoiler, al que auguro un gran futuro en cuanto más y más aficionados al circo se queden sentados o mejor aún tiren tomates -a la antigua usanza- a los payasos sionistas en cuanto abran la boca y se los dediquen a tan magnífica embajadora.

Saludos A.V.

El video como Dios manda, cortesía de BILADI, completo y en perfectas condiciones de sonido e imagen:

https://www.youtube.com/watch?v=0wX...

Para luego acabar votando esto:

http://www.haaretz.com/israel-news/...