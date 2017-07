El affaire Altsasu y la perfección negativa del estado español

El llamado DERECHO PENAL DEL ENEMIGO —(((que tiene tanto de derecho como de pacifista tenían Hitler y todos los demás nazis juntos, muertos o vivos)))— consiste en señalar a alguna persona a la que hay que exterminar de la vida civil, de la circulación, etc. y luego ya se fabrican las falsas pruebas para perpetrar dicho exterminio; esto es lo que han hecho, por ejemplo, con el exjuez Baltasar Garzón y así es como lo explica él mismo que han hecho con él. No hay sino que ser un imbécil perdido de baba para no darse perfecta cuenta de que si pueden perpetrar dicho DERECHO PENAL DEL ENEMIGO contra todo un juez Garzón, lo pueden perpetrar contra cualquier persona del común.

Todo esto sucede y seguirá sucediendo en esta horrible y corruptísima España mientras que sigamos SIN UNA CONSTITUCIÓN VERDADERA-DEMOCRÁTICA, SIN SEPARACIÓN DE PODERES, SIN REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEL VOTANTE, SIN LIBERTAD POLÍTICA COLECTIVA, SIN DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y SIN REPÚBLICA CONSTITUCIONAL.