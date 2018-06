El Grup Antimilitarista Tortuga objeto de una campaña de calumnias y difamaciones

Las personas que integramos el Grup Antimilitarista Tortuga, con mucho pesar, nos vemos obligadas a escribir y difundir este comunicado para salir al paso de la campaña de insultos, calumnias y difamaciones que ciertas personas están dirigiendo contra nuestro colectivo en internet.

La campaña está protagonizada por personas a quienes creemos conocer muy bien por haber sido compañeros de lucha durante muchos años. A pesar de que dichas personas se descubren ellas solas al exponer ciertos datos internos del pasado compartido, se esconden públicamente detrás de seudónimos, perfiles falsos e incluso suplantaciones de personalidad para desarrollar sus ataques. Por no poder relacionar con certeza y sin lugar a ninguna duda cada nombre propio con su acción corresponiente preferimos no señalar sus identidades.

Llevamos varios meses padeciendo el ataque en los foros públicos de nuestra página web http://www.grupotortuga.com/ en forma de comentarios agresivos, descalificatorios e incluso insultantes. Como anéctoda señalar que en una ocasión han llegado a suplantar la identidad de un conocido articulista (llegando a imitar su dirección mail) para poder emitir un infantil insulto: http://www.grupotortuga.com/Acampad...

También ha sido atacada la página web oficiosa de Tortuga en Facebook https://www.facebook.com/groups/191... en la cual dichas personas han creado varios perfiles falsos desde los que se han dedicado a enlazar un perfil, también falso que, usurpando la identidad de la página web Insumissia http://antimilitaristas.org/ ,insulta gravemente a varios conocidos antimilitaristas, con especial fijación hacia los integrantes del Grup Tortuga: https://www.facebook.com/notes/insu...

Estas cosas que relatamos, entre otras que podríamos añadir, a las cuales el Grup Tortuga -a nivel colectivo y de sus integrantes- no ha respondido en forma alguna, no rebasarían el terreno de la anécdota, el mal gusto y la evidencia de lo mucho que ciertas personas se aburren en sus vidas de no ser por un suceso reciente que nos resulta de la máxima gravedad. El pasado 8 de mayo el periódico “El Salto”, en un artículo titulado “El presupuesto oculto de Defensa: 32.000 millones para gasto militar y control social en 2018” https://www.elsaltodiario.com/gasto... , se hacía eco del informe que sobre el mismo tema había hecho público el Grup Antimilitarista Tortuga poco antes. El foro público de dicho artículo fue empleado por las personas de que hablamos para emprender un sorprendente, por el nivel de inquina y deseo de causar daño, ataque contra Tortuga. Simulando una conversación entre un gran número de usuarios anónimos (lo cierto es que no parece haber más de dos personas empleando diferentes firmas), deslizan toda una catarata de descalificaciones y acusaciones difamatorias contra nuestro colectivo, empezando por criticar el propio informe sobre el gasto militar del que se habla en el artículo. Entre varias afirmaciones, del todo gratuitas, gravemente descalificatorias contra Tortuga, se empeñan en vincular nuestro colectivo con una determinada ideología. Ideología que, y ellos lo saben bien, Tortuga no tiene. Para ello recurren a la ruín estrategia de escoger de entre los casi 30.000 artículos de la web de Tortuga un par de ellos que se relacionan con la ideología que pretenden atribuirnos. La página web de Tortuga está concebida como un lugar de encuentro y debate en el que es habitual dar cabida a todo tipo de discursos y perspectivas a fin de que las personas usuarias puedan conocer y contrastar las diferentes posturas existentes sobre cada cuestión. Sobre el tema referido hay archivadas en la web cerca de 400 entradas. Cualquiera puede darse una vuelta por el archivo: http://www.grupotortuga.com/+-Confl... y darse cuenta de cual es la línea editoral de Tortuga sobre este tema, y que los dos o tres artículos que se utilizan para difamarnos han sido espigados entre una abrumadora mayoría de contenidos en sentido contrario, con toda la intención del mundo, a fin de realizar una grosera manipulación.

Satisfechos, al parecer, con su hazaña, no han dudado en repetir la maniobra en este otro artículo de El Salto publicado el pasado 17 de junio: https://www.elsaltodiario.com/machi... En esta segunda ocasión acompañan su acción con la publicación de algún que otro post en nuestra web, alguno de ellos -todo apunta a que es así- colocado como un ataque de falsa bandera en el que se pretende que el comentario en cuestión -machista e irrespetuoso- vea la luz “firmado” por una de las personas integrantes de Tortuga.

Queremos decir que nos sorprende y entristece profundamente ser objeto de esta campaña de odio y desprestigio por parte de personas a quienes considerábamos amigas. Personas que, nos parece, no han sabido comprender la legitimidad de la discrepancia (nuestra interpretación diferente -que no opuesta- a la que estas personas mantienen con respecto a ciertos escenarios bélicos parece encontrarse en el origen de la animadversión y de sus ulteriores acciones). Personas que, a pesar de predicar la noviolencia, la resolución pacífica de los conflictos y erigirse en defensores de las víctimas de las guerras, han rechazado todas nuestras propuestas de sentarnos a dirimir dialogadamente las diferencias que pudiéramos tener, optando -como puede comprobarse- por la agresión desde el -no muy valiente ni honesto- anonimato.

Desde el Grup Antimilitarista Tortuga rogamos a quien pueda leer este escrito que, antes de dar credibilidad a las falsas acusaciones que estos agentes están sembrando en internet, hagan el esfuerzo de contrastarlas con nuestra propia versión.

Asimismo solicitamos a estos ¿amigos? agresores que cesen en su actitud. Tortuga no desea, y le duele, este absurdo conflicto. Nuestra mano sigue tendida.

Grup Antimilitarista Tortuga.