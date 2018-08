Desmilitaricemos la educación

Las Fuerzas Armadas de España no dejan de acosar a los centros educativos o bien para justificar su existencia y adoctrinar a niños de Primaria y ESO, o bien, en los centros de enseñanza medios y superiores, para enrolar a jóvenes que terminan Bachillerato o realizan cursos universitarios1. Se están enviando a los centros de enseñanza materiales que justifican las guerras o, como las llama el Ministerio de Defensa, las “intervenciones humanitarias”; se están llegando a acuerdos donde las universidades andaluzas quedan forzosamente vinculadas a la industria militar (http://www.foroinnovatec.com/EADS-y...;); se está engatusando a los jóvenes para que, por ejemplo, estudien gratuitamente medicina en el Ejército… a cambio de que permanezcan un número de años prestando servicio a las Fuerzas Armadas; se están promocionando programas para llevar a alumnos de todas las edades a visitar instalaciones militares, etc. Además, “al Gobierno español no se le ha ocurrido otra cosa que abrir una convocatoria de subvenciones por valor de 645.370 € para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas. Proponen pagar una considerable suma (con la que más de 1500 parados sin otro ingreso podrían recibir la mínima prestación que ahora les quitan durante un mes) para hacer cursos, seminarios, foros y proyectos de investigación para el público en general y para el ámbito escolar... cuando en los últimos 3 años no se ha abierto ninguna convocatoria para subvenciones en (in)cumplimiento con la Ley 27/2005 de Fomento de la Educación y la Cultura de Paz” (http://www.fund-culturadepaz.org/&a...;/DOCU…/leyculturadepaz.pdf). [Véase: Jordi Calvo Rufanges: “¿Quién dijo que no hay dinero?. Parece ser que para promocionar el ejército si lo hay”, 06/01/2011, en: http://www.nodo50.org/tortuga/Quien...]. En consecuencia, desde la R.A.N.A. animamos a todos los centros educativos de Andalucía, a declararse CENTRO EDUCATIVO OBJETOR DE CONCIENCIA A LA PROPAGANDA MILITAR a través de posicionamientos de claustros y consejos escolares donde quede claro que los centros no deben ser objeto de adoctrinamiento, enrolamiento de jóvenes, etc., por parte de los ejércitos y los intereses bélicos.

Sevilla, 24 de enero de 2011.-

La R.A.N.A. está compuesta por: Ecologistas en Acción-Andalucía, Confederación General del Trabajo-Andalucía, Noviolencia Ahora (Jerez), Casa de la Paz de Sevilla (Mujeres de Negro, Alternativa Antimilitarista-M.O.C. Sevilla, REDPAZ), Ahimsa (Vélez-Málaga), M.O.C.-ELAIA (Puerto Sta. María), Madres contra la Droga ANDAD (Puerto de Sta. María).