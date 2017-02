Denuncian que la Policía Nacional se venga de cientos de usuarios de Facebook con multas de 600 euros por darle al “Me gusta” en un vídeo

Hombre, la ley mordaza no es una ley "polémica"; simplemente se trata de una normativa más de tipo totalitaria, que viola por completo derechos civiles y libertades individuales, exactamente igual que cualquier ley dictatorial de tipo fascista, hitleriana, estalinista, franquista, etc.;

Es como si se dijera que Jack el Destripador era un tipo "polémico": ¿es una broma de mal gusto esta forma de catalogar esa infame y genocida normativa?

Por cierto, mientras que en España sigamos sin LIBERTAD POLÍTICA COLECTIVA CONSTITUYENTE, SIN DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, SIN UNA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL, SIN UNA CONSTITUCIÓN VERDADERA-DEMOCRÁTICA, ETC., todos estos "presuntos" crímenes legalizados se seguirán sucediendo y repitiendo como el ajo, puesto que en cualquier grupo humano siempre habrá gentuza sin la más mínima ética dispuesta y predispuesta a esconderse y ampararse en la impunidad de la fuerza bruta que le proporcionan dicha fuerza y violencia brutas e impunes legalizadas; el que se dé por aludido allá él, me importa un bledo, menos aún: me importa menos que una mierda pinchada en un palo: esto es simplemente lo que se da en cualquier grupo humano formado por muchas personas: psicópatas, gente sin ética, sádicos, gente honrada, etc.

Es así de burdo, simplón, etc., etc., etc.

