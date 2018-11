Contra las maniobras militares Gruflex 2018 en Canarias

La Federación Ben Magec–Ecologistas en Acción muestra su rotundo rechazo a las a las maniobras militares previstas en Canarias y hace un llamamiento a la sociedad para que muestre su oposición.

La organización ecologista pide la suspensión de las maniobras militares previstas en Canarias del 13 al 19 de noviembre y exigen a las administraciones públicas que se hagan eco del sentido mayoritario de pueblo canario que apuesta por la paz y la noviolencia

Ante el anuncio de la armada de realizar nuevas maniobras militares a gran escala ‘Gruflex 2018’, previstas en varias islas del archipiélago canario, del 13 al 19 de noviembre, la federación ecologista canaria reitera su firme rechazo a estas actividades bélicas por ser contrarias al sentir mayoritario del pueblo canario.

Estos ensayos de guerra vienen a pisotear la voluntad de la sociedad canaria por un territorio de paz, como así se demostró en los años 80, con el no mayoritario en el referéndum de integración en la OTAN, por lo que reclamamos respeto a la voluntad democrática del pueblo canario y hacemos un llamamiento a reactivar la oposición social para reiterar el rechazo de nuestro pueblo a estos ejercicios bélicos.

Las organizaciones ecologistas muestran su preocupación por el excesivo grado de militarización de Canarias y alertan del aumento progresivo de actividad militarista en Canarias, de tal forma que se nos está convirtiendo en un escenario internacional para los ‘juegos de guerra’ de ejércitos de todo el mundo. Las ‘Gruflex 18’ son un paso más en esta estrategia de militarización.

Reclaman respeto para la sociedad majorera y sus instituciones, que durante más de cuatro décadas se han mantenido firmes en contra de la militarización. Fuerteventura ha pagado un alto coste por la ocupación militar de su suelo desde le época de la descolonización del Sáhara. Ya es hora de que se respete su opinión, se cierre el campo de tiro de Pájara y se anulen las maniobras en sus costas.

Nos preocupa además que no aprendamos del triste ejemplo del Mediterráneo oriental, donde la militarización se ha convertido en el principal enemigo de la economía.

El uso militar del territorio canario genera graves impactos ambientales por lo que es especialmente alarmante la extensión de estas maniobras bélicas a los espacios naturales protegidos de Canarias, como en el barranco Veneguera, e incluso al área de Oriente de Fuerteventura y Lanzarote, donde se esta tramitando una Zona de Especial Protección de ámbito europeo por sus valores ambientales.

Exigen a las administraciones públicas, que se hagan eco del sentir mayoritario de la población canaria y se opongan rotundamente a las maniobras militares previstas en Canarias.

Pedro Sánchez y su gobierno tiene una magnífica oportunidad para escuchar a la sociedad canaria, a sus instituciones y a la comunidad científica. El PSOE debe demostrar de manera fehaciente que su política no va en la misma senda militarista marcada por Aznar y Rajoy. La ‘Gruflex 2018’ no deben llevarse a cabo. Canarias no es el patio de armas de los ejércitos internacionales.

