Concentració "Desmilitaritzem Expojove": València, 26 de desembre

CONCENTRACIÓ “DESMILITARITZEM EXPOJOVE”

Dimarts 26 de DESEMBRE, 10:30h.

Expojove, Entrada principal Fira Valencia (Avinguda de les Fires, 1; 46035, Valencia)

Més de 50 entitats del món educatiu, sindical, veïnal i social valencià, reunides en la Campanya “Desmilitaritzem l’Educació”, convoquen una concentració junt a la porta principal de la Fira de Mostres coincidint amb la inauguració d’Expojove per mostrar el seu rebuig a la presència un any més d’un estand de l’Exèrcit en aquesta fira infantil i juvenil.

L’Ajuntament de València, organitzador d’Expojove, s’ha negat a considerar la demanda de bona part del món educatiu i social valencià, transmesa en diferents renions amb responsables municipals, de que en coherència amb els valors educatius de la pau i la noviolència, no es conviden les Forces Armades a Expojove.

Per aquesta raó, la Campanya ha decidit emprendre accions de protesta, per protegir aquest espai educatiu i reclamar un Expojove millor, coherent amb els valors educatius, per la pau i sense cap apologia de les armes i la violència més o menys explícita, maquillada o embolicada en un màrqueting “humanitari”com fins ara.

Convoca

Campanya “Desmilitaritzem l’Educació”:

Antimilitaristes-moc, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Grup Cristià Antimilitarista, FAMPA-València, STEPV, CCOO-PV Ensenyament, CGT-PV, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Plataforma Cremona, Escola Valenciana -Federació d’Associacions per la Llengua, Associació Brúfol, Plataforma per l’Educació Pública d’Aldaia-Barri del Crist-Alaquás, AMPA “Pare Català”, Entrepobles, Setem CV, HOAC València, Trobada de plataformes comarcals, Gent de l’Horta, REAS-PV, Asociación Quera, Asociación de Vecinos de Orriols, Associació de Veïns i Veïnes "Amics de la Malva", Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Ciutat Vella Batega, 15M Massanassa, Asociación Agentes de Igualdad de Oportunidades CV-IOCOVA, Asociació del Camp a la Taula, Plataforma Salvem Portocolom, Asoc. de personas desempleadas y en precariedad de Benimamet (APDPB), Escola de Cases, Arrels Estivella, Obrim Fronteres, Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi, Colectivo Miradas, Estrela Roja de Benimaclet, Societat Coral El Micalet, La Tetera - Espai de dones, Mujeres contra el cambio climático, Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, Sindicat d’Estudiants, Ràdio Klara 104.4FM, Ràdio Malva 104.9FM, Dimonis de Campanar, Foro Alternativo de la Inmigración del PV, Associació "La Tenda de Tot el Món", Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras, SOS Racisme PV, Asociación Intercultural África en la Diáspora, Koordinadora En Peu de Pau, Asociación Teriyá, Grup de Rectors i Seglars del Dissabte, Consell de la Joventut de Barcelona, SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar), Grup Eirene

Declaració Desmilitaritzem l’Educació: desmilitaritzem Expojove

https://docs.google.com/forms/d/1da...

Com arribar?

Localitzador:

https://www.google.com/maps/place/E...,-0.4254122,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd60456cbee68a15:0x322a31d8d6d7f8e9!2sAv.+de+les+Fires,+Valencia!3b1!8m2!3d39.5032909!4d-0.4267901!3m4!1s0x0:0xbc461a4ec182db1b!8m2!3d39.5037665!4d-0.425849?hl=es-ES

Bus:

Línia nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. (freqüència 10-15 min.)

Metro:

Línia 4 (tramvia)

Parada: Fira València (Horaris des de Pont de Fusta 09:12 / 09:32 / 09:52 / 10:12 / 10:32 / 10:52)