Comunicat de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau

Divendres, 20 de juliol de 2018

Després de 20 anys d’activisme antimilitarista i no violent, la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau es dissol com a grup. Han estat 17 anys de presència continuada a la plaça de la Font cada primer diumenge de mes, que conclouran a la tardor de 2018.

El 2 de juliol de 2018 vàrem convocar Paraules per la Pau de forma extraordinària a les escales reials del Port de Tarragona per mostrar el nostre rebuig a la visita del portaaeronaus de l’exèrcit espanyol Juan Carlos I. Aquelles Paraules per la Pau de juliol-2018 varen ser les penúltimes que organitzàrem.

Convoquem l’últim Paraules per la Pau el primer diumenge del mes d’octubre (07/10/2018), a la plaça de la Font, a les 12h. Serà un acte de comiat i homenatge.

Constituïda com a Coordinadora de grups i entitats l’any 1997 a Tarragona, hem funcionat sempre com un grup assembleari on les decisions es prenien col·lectivament, de forma horitzontal i per consens, tenint com a base l’antimilitarisme. Som conscients de la necessitat d’un discurs i una acció antimilitaristes en el marc polític actual però, per diferents motius, el petit grup d’activistes que en formem part hem pres la difícil decisió de dissoldre la Coordinadora.

http://tgnapau.blogspot.com/2018/07...