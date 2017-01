Calais: ¿Quién se benefició del desalojo de la Jungla?

Andrew

Texto extraído originalmente de la página web de Corporate Watch con adaptaciones para mayor brevedad. El artículo original se publicó bajo una licencia Creative Commons 3.0.

El desalojo del campamento de inmigrantes conocido como la «Jungla» de Calais a principios de noviembre de 2016 obligó a los miles de inmigrantes que se habían juntado en la ciudad portuaria a desplazarse por toda Francia. El campamento se había convertido en uno de los ejemplos más reconocidos de cómo el libre flujo de personas por Europa es la única opción para algunos y nos demuestra cómo funciona un régimen fronterizo militarizado. Una nueva investigación de Calais Research Network ha descubierto que más de 40 empresas han sacado beneficio de los guardias de seguridad, muros y vallas, tecnología fronteriza, sistemas de deportación y detención, apoyo a fuerzas de seguridad y armamento policial.

A Combined Systems Penn Arms PGL-65 tear gas launcher, used by the CRS police in CalaisA Combined Systems Penn Arms PGL-65 tear gas launcher, used by the CRS police in Calais

Calais Research Network es un grupo de investigación fundado en agosto de 2016 que ha compilado una lista de más de 40 empresas que han sacado beneficio del régimen fronterizo. Estas empresas tenían interés en construir sistemas de «seguridad» en Calais y más allá como parte de una próspera industria que rodea todo, desde la privatización de la inspección de vehículos hasta el gas lacrimógeno, pasando por los cada vez más metros de vallas y muros que recorren la autopista.

La lista completa con información detallada de cada empresa se puede ver en la nueva página web de Calais Research. Aún queda mucho para completar la lista y Calais Research Network continuará actualizándola a medida que descubren más información.

Debajo se encuentra una breve lista de las empresas que participan en la aparición de más medidas de seguridad y militarización de la zona. Puede ver una lista más minuciosa y un análisis en: https://calaisresearch.noblogs.org/... y https://calaisresearch.noblogs.org/... (disponibles en inglés y francés).

Guardias de seguridad:

Eamus Cork Solutions (ECS): registro de transportes, detenciones y «escolta» de prisioneros

Tascor: centros de detención y transporte de detenidos

Biro Sécurité: tecnología biométrica y guardias de seguridad en el Campamento de contenedores y el Centro Jules Ferry

ATMG: seguridad en la zona de construcción del Campamento de contenedores

Mondial Protection: seguridad en los transportes marítimos y ferroviarios

Wagtail: perros de detección en las fronteras

Muros, vallas y otras construcciones:

Vinci, incluyendo las filiales Sogea y Eurovia: demolición de campamentos, levantamiento de muros y casi cualquier otra cosa...

Jackson’s Fencing: construcción de la valla en 2015

Zaun Ltd.: construcción de la valla de la cumbre de la OTAN en 2014 Groupe CW (Clôtures Michel Willoquaux): construcción de las vallas del Campamento de contenedores en 2015

Logistic Solutions: contenedores para el Campamento de contenedores

Tecnología fronteriza:

L3 Communications: equipos de inspección por rayos X

Roke Manor Research / Chemring Group: obtención de imágenes milimétricas pasivas (PMMWI) e inspección de vehículos

Thales: seguridad portuaria y drones

FLIR Systems: cámaras térmicas

Smiths Detection: tecnología de rayos X

AMG Systems: videovigilancia para Eurotunnel

Clearview Communications: videovigilancia para Eurotunnel

Rapiscan Systems Ltd. / OSI Systems: tecnología de rayos X

Scan-X Security: tecnología de rayos X

Chess Dynamics: sistemas de visión para los barcos de la Fuerza Fronteriza

SmartWitness: sistemas de seguridad sin montar para camiones

VisionTrack: sistemas de seguridad sin montar para camiones

Deportación y detención:

Twin Jet: fletamento de transporte aéreo para deportaciones

Servicios de apoyo policial:

IBIS (Accor S.A.): hotel elegido por la policía antidisturbios francesa (CRS)

Buzzlines Travel: autobús para los agentes de las Fuerzas fronterizas británicas

Armamento policial:

SAE Alsetex: gas lacrimógeno

Etienne Lacroix: gas lacrimógeno

Nobel Sport: gas lacrimógeno, la variante más utilizada en la Jungla

SAPL: granadas aturdidoras

Verney-Carron: Flash-ball

Brügger & Thomet

Taser France

Marck

Combined Systems: gas lacrimógeno y lanzadores de pelotas de goma

Fuente: http://www.wri-irg.org/es/node/26998