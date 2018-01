Bélgica: Un cordón humano de más de dos mil personas impide la detención de migrantes

Cientos de personas se reunieron el domingo temprano en la noche en la Gare du Nord en Bruselas, en protesta por la operación prevista de la policía federal en el Parque Maximilian.

Se trata de personas de todas las edades y orígenes que desean, por su presencia, para mostrar su oposición a la política de la Secretaría de Estado de asilo y la migración Theo Francken y el gobierno federal. También quieren formar una cadena humana desde el Parque Maximiliano hasta la Estación del Norte. Esta acción es también una forma de oposición a una importante acción policial planeada para este domingo por la tarde durante 20h . El objetivo era detener a los inmigrantes en el área de la Gare du Nord y el Parque Maximilien.

La acción en Maximilien Park es una iniciativa de la “Plataforma Ciudadana para el Apoyo a Refugiados”, que durante varios meses ha sido anfitriona de solicitantes de asilo y migrantes. Sus gerentes están gratamente sorprendidos por la cantidad de personas que respondieron a su llamada.

“Es fantástico para todos los que vienen aquí todas las noches darles la bienvenida, proporcionarles comida y refugio”, dice un miembro de la Plataforma Ciudadana. “Lo único que hacemos es darles un poco de humanidad en el largo y a veces terrible camino que tienen que atravesar, y continuaremos diciendo que” No “a la política inhumana de este gobierno”.

La resistencia está organizada y demuestra su existencia a través de esta acción, dice Alexis Deswaef de la Liga de los Derechos Humanos. “Menos de 48 horas después del lanzamiento de nuestra apelación, más de 3.000 personas están presentes”. La resistencia también fue invitada a la policía, ya que las áreas locales de Bruselas-Capital y Bruselas-Norte se negaron a participar. la acción de esta noche Solidaridad no es un crimen Es gracias al compromiso de muchos ciudadanos que no hay un segundo Calais en Bruselas, no gracias al gobierno “.

Ningún solicitante de asilo o migrante está presente este domingo en el parque Maximilian. “¡Todos están a salvo!” confirma Mehdi Kassou, el portavoz de la plataforma. De hecho, los voluntarios se han movilizado durante toda la tarde para que sean hospedados por ciudadanos-anfitriones.

En total, se ofreció hospitalidad a entre 150 y 200 personas. Unos 300 más ya habían sido recibidos el sábado por la noche por familias anfitrionas y se quedaron allí este domingo.

De acuerdo con la plataforma de alojamiento de ciudadanos, en total, se alojaron casi 500 personas, una cifra que los voluntarios de la plataforma dicen alcanzar todas las noches.

Según los organizadores, 2.500 personas participan el domingo en la acción de protesta, una cifra confirmada por la policía.

